Napoli, la Procura FIGC chiederà di nuovo gli atti sull’inchiesta De Laurentiis sul caso plusvalenze alla procura di Roma

Condividi via email

La Procura Figc torna a chiedere alla Procura di Roma i documenti sull’indagine per falso in bilancio del presidente del Napoli

La Procura federale della FIGC, come riportato dall’ANSA intende nuovamente richiedere alla Procura di Roma gli atti dell’inchiesta che ha portato alla richiesta di rinvio a giudizio per Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, accusato di falso in bilancio. L’indagine riguarda presunte plusvalenze fittizie legate a operazioni di mercato del club.

Già nel 2024 l’ufficio guidato da Giuseppe Chinè aveva avanzato una richiesta simile, ma i documenti non erano stati trasmessi poiché secretati per esigenze investigative. La FIGC attende ora risposte per valutare eventuali sviluppi sul piano sportivo.