Napoli, Ancelotti in bilico: Inzaghi e Petkovic tra le grazie di ADL

Ancelotti in discussione: De Laurentiis ha fissato una scadenza, poi scatterà l’esonero. Inzaghi e Petkovic sono tra le grazie del presidente per la panchina

Aurelio De Laurentiis ha dato il suo ultimatum: 10 dicembre. Entro quel giorno, cioè la gara di ritorno contro il Genk, Carlo Ancelotti deve aver cambiato la marcia ad un Napoli in panne. A riferirlo è Tuttosport che ha stilato anche una lista di eventuali sostituti per la panchina: in cima c’è Gennaro Gattuso, ma tra gli altri figurano anche Inzaghi e l’ex Petkovic. Il patron del club partenopeo non ha mai nascosto il suo interesse per Simone che, già nel periodo post Sarri, è stato molte volte accostato al Napoli.

Questi ultimi profili, però, sarebbero da prendere in considerazione per la prossima stagione, vista l’ormai inevitabile separazione con Ancelotti.