Gattuso, ADL pronto all’assalto per trattenerlo: le ultime

Aurelio De Laurentiis domani tenterà l’ultimo assalto per convincere Gattuso a restare sulla panchina del Napoli

Il Napoli domani dovrà vincere per qualificarsi alla prossima Champions League: un obiettivo che sembrava irraggiungibile a fine gennaio e che ora è ad una vittoria di distanza. Domani ci sarà anche Aurelio De Laurentiis al Maradona.

Come riporta Tuttosport, il presidente spera di poter festeggiare la qualificazione Champions negli spogliatoi e lì sferrare l’ultimo attacco per convincere Rino Gattuso a restare in panchina. Intanto le voci sul tecnico sono tante: Lazio su tutte, poi Fiorentina e la suggestione Juve.