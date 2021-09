Nani: «Ronaldo impressionante, ecco perché ha scelto lo United»

L’ex Lazio Luis Nani ha commentato ai microfoni di Eleven Sports la decisione di Ronaldo di trasferirsi al Manchester United

L’ex Lazio Luis Nani ha commentato la decisione di Cristiano Ronaldo di trasferirsi al Manchester United.

Le sue parole: «Nonostante tutto quello che ha fatto vuole sempre dimostrare il suo valore. Perché via dalla Juve? Aveva bisogno di qualcosa che potesse dargli una spinta in più in questo momento della sua carriera»