Nani e la Lazio: «Bella esperienza, ma ho un rimpianto»

Luis Nani, appena ritornato in Italia per giocare con la maglia del Venezia, ha ricordato la sua esperienza passata con la Lazio

Non è passato inosservato il ritorno di Nani in Serie A con quell’assist smazzato dopo pochi secondi: il calciatore portoghese in un’intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport ha anche parlato del suo passato in maglia Lazio.

LE PAROLE – «Ho ricordi molto belli della mia stagione in Italia. Quando ero alla Lazio, i tifosi e la gente hanno accolto molto bene me e la mia famiglia, mi piaceva girare per Roma. Il club mi ha trattato molto bene, con tanto rispetto. Sono arrivato in un gruppo già consolidato quando sono arrivato, c’erano giocatori di grande qualità e ho trovato poco spazio in campo. Mi spiace solo questo perché avrei voluto giocare di più. Avrei potuto fare di più, ma comunque è stata una bella esperienza»