Nainggolan punge ancora Mourinho: «Mai vista la Roma dominare come quando ero in campo»

Radja Nainggolan punge ancora José Mourinho: le dichiarazioni dell’ex centrocampista sul tecnico portoghese

Radja Nainggolan, ex Roma e rivale della Lazio, ha così parlato a Sportmediaset di Mourinho e De Rossi.

LE PAROLE – «Josè è un allenatore che ha vinto molto in passato, tuttavia con lui non ho mai visto la Roma dominare come accadeva quando ero in campo. Penso che la scelta di puntare su una figura come Daniele, particolarmente amato dalla piazza, sia stata corretta e soprattutto sia arrivata nel momento giusto della stagione. Ho avuto Daniele come allenatore alla Spal e so che propone un calcio propositivo come piace a me, tuttavia non mi aspettavo che arrivasse sulla panchina della Roma così presto».