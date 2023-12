Mussa su Lazio-Bayern: «Sarri preparerà al meglio la squadra ma il coefficente di difficoltà è estremo»

Mussa, l’ex tecnico ha parlato della sfida di Champions contro il Bayern analizzandola nel dettaglio a TMW

LAZIO -BAYERN – «Se guardiamo la carta non c’è scampo. Ma Sarri sa preparare la partita e nelle due partite può mettere in difficoltà il Bayern. Nel palleggio e in campo aperto è difficile contenere il Bayern. Cercherei di non dare troppa profondità, o rischi di prendere le imbarcate. Ma non è proprio affidabile la squadra tedesca. Si deve avere fortuna di trovare una giornata no degli avversari. Si dovrà fare il massimo a Monaco»