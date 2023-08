Mussa: «Kamada offre un palleggio basso diverso, più congeniale forse al gioco di Sarri». Le parole dell’allenatore

Ai microfoni di TMW, Giovanni Mussa ha espresso le sue impressioni sul nuovo acquisto in casa Lazio, Kamada. Le sue parole:

PAROLE– «Sono giocatori diversi già per struttura fisica. La Lazio perde uno estremamente determinante e che catalizzava il gioco. Viene meno questo gioco ma Kamada offre un palleggio basso diverso, che forse è più congeniale al gioco di Sarri. Milinkovic come valore è superiore ma in un contesto di squadra non è detto che Kamada non renda di più ».