Muslera: «Ringrazierò sempre la Lazio, sono qui grazie a loro»

Alla vigilia di Lazio-Galatasaray, il portiere Fernando Muslera è intervenuto in conferenza stampa. Le sue parole:

GALATASARAY – «Siamo qui con umiltà, in una situazione che ci dà tanta fiducia per affrontare una squadra come la Lazio, sarà dura, abbiamo l’ambizione ed il coraggio per andare avanti».

LAZIO – «Ringrazierò sempre la Lazio, il Presidente Lotito, mister Delio Rossi ed il preparatore Grigioni: ero arrivato giovane qui, hanno aspettato che crescessi e maturassi, qui ho vinto la Coppa Italia e la Supercoppa italiana, avevo lavorato tanto prima di arrivare a quei successi, i tifosi mi avevano sempre supportato spingendomi ad andare avanti, ho tanti amici qui a Roma, questo mi ha portato ad approdare al Galatasaray e ad essere il titolare della Nazionale uruguaiana».

PARTITA – «La gara di domani sarà molto simile a quella dell’andata, chi sbaglia rischia di pagare a caro prezzo, abbiamo preparato bene la gara, speriamo che il lavoro dei giorni scorsi possa ripagare».

PRIMO POSTO – «Chi vincerà domani sarà al primo posto, sia noi che la Lazio abbiamo le qualità per arrivare fino in fondo in Europa League, il cammino diventa più dura dalla fase a eliminazione diretta, vogliamo arrivare più avanti possibile. Sicuramente sarebbe bello ritrovarci in finale!».