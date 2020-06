Muslera sull’infortunio: «Sono preoccupato ma calmo. Ho capito subito che fosse grave»

Fernando Muslera torna a parlare del bruttissimo infortunio che gli ha provato la rottura di tibia e perone

Rottura di tibia e perone, questa la sentenza per Fernando Muslera, ex portiere biancoceleste. L’estremo difensore del Galatasaray ha parlato ai microfoni di Sporx tornando sull’infortunio subito.

INFORTUNIO – «Quando sono stato colpito alla gamba, ho sentito subito che non potevo muoverla. Ero impotente. E poi ho sentito davvero molto calore. Era diventata molto calda. Ho detto subito ai medici le mie sensazioni. Avevo capito si era rotto qualcosa. Ho sperato non fosse così ma era abbastanza chiaro. Mi dispiace perché anche il calciatore con cui mi sono scontrato non lo ha fatto di proposito».

RECUPERO – «Sono preoccupato. Calmo ma preoccupato. Dovrò rimanere tanto tempo fermo e ho paura di come dovrò fare per recuperare. Si tratta di una situazione alla quale non sono abituato. Ho paura anche per l’alimentazione. Non so cosa devo mangiare per compensare il fatto che non potrò muovermi. Guardo anche su internet per capire quali sono i cibi migliori».