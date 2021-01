Musacchio, Vocalelli: «Non capisco, al Milan era dietro a Kalulu e Gabbia»

Alessandro Vocalelli ha parlato a RadioRadio dell’affare Musacchio-Lazio

Alessandro Vocalelli ha parlato a RadioRadio dell’affare Musacchio, difensore in arrivo alla Lazio dal Milan. Ecco le sue parole. «Musacchio viene alla Lazio per giocare l’ottavo di finale di Champions? Quello della Lazio è un peccato originale, la Lazio era debole due anni fa in quel settore, ha preso Vavro e ha sbagliato, in estate ha ripresa Hoedt. La Lazio in difesa avrebbe avuto un problema anche con Luiz Felipe al massimo. Scusate, ma come fa a fare il titolare nella Lazio un difensore che al Milan non esisteva? Sono errori che si assommano a errori, a luglio c’era stato un errore di partenza. Faceva la riserva di Kalulu e Gabbia nel Milan, vorrei ricordarlo».