Muriqi: «Tra Covid e infortuni ho avuto tanta sfortuna alla Lazio»

Vedat Muriqi ha parlato sulle pagine de El Pais della sua esperienza alla Lazio: le parole dell’attaccante kosovaro

«Nel campionato italiano c’è più qualità che in quello turco e all’inizio mi sono infortunato. Poi ho preso il Covid e ho sofferto perché alla Lazio il livello era alto e non era semplice recuperare il ritardo con i compagni. Molte volte non ho avuto fortuna, ma è anche vero che quando mi hanno dato delle opportunità non sono andato bene. Loro non mi hanno pagato 20 milioni per niente. Ho segnato gol in turchia e in Nazionale. Puoi anche spendere 100 milioni per un calciatore, ma quando ci sono infortuni non si può rendere come ci si aspettava, questo è il calcio».