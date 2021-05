Muriqi, un futuro tutto da scrivere: a Reggio Emilia l’ultima chance

Muriqi sarà titolare nella sfida di questa sera contro il Sassuolo. Ma quale sarà il futuro dell’attaccante?

A Reggio Emilia contro il Sassuolo Vedat Muriqi partirà titolare e avrà l’ultima occasione di mettersi in mostra in questa stagione. Ma quale sarà il suo futuro? Un destino che per l’attaccante appare tutto da scrivere.

Come rivelato da Il Corriere dello Sport, fonti vicine al giocatore assicurerebbero che il 27enne continuerebbe ad avere mercato, magari con la formula del prestito. Smentite quindi, quantomeno al momento, le voci di un possibile ritorno in Turchia. Al momento però il kosovaro ha un solo obiettivo in testa: trovare il gol contro il Sassuolo. Il bottino di 2 gol in 33 presenze è davvero troppo povero. Il prossimo anno? Tare vorrebbe ancora puntare su di lui, ma molto potrebbe dipendere dall’allenatore.