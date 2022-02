Muriqi: «Prima di accettare il Maiorca ho parlato con Luis Alberto e Reina»

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Vedat Muriqi ha parlato a Cadena Ser del suo passaggio al Maiorca: le parole dell’attaccante kosovaro

MAIORCA – «Sono molto felice e mi sento come se fossi sull’isola da molto tempo. Spero di rimanerci a lungo. Il Mallorca era interessato, mi sono informato un po’ sulla città. Sul club ho chiesto ai miei compagni della Lazio, a Reina e Luis Alberto. Me ne hanno parlato molto bene, ho deciso quindi di accettare. Alla Lazio non ho giocato molto, la verità è che non mi hanno dato tante opportunità. Il Fenerbahce, sì».

VERO MURIQI – «Voglio sempre mostrare il vero Muriqi. Sono un attaccante, ma mi sacrificio sempre in difesa per il bene della squadra. E questo voglio che si veda al Mallorca, che do tutto per la squadra, dentro e fuori dal campo. È normale che i tifosi vogliano il meglio per il loro club. Io non giocavo da un anno e mezzo e capisco che c’erano dei dubbi su di me. Per questo sono grato all’allenatore e al direttore sportivo, voglio ripagare la fiducia riposta in me. Voglio mostrare chi sono. Mi sono reso conto che i tifosi hanno apprezzato il mio gioco e si sono divertiti molto. Voglio continuare in questo modo».