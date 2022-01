Muriqi Maiorca, si continua a trattare: cosa serve per la fumata bianca

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Lazio e Maiorca continuano a trattare la cessione di Vedat Muriqi: cosa serve per la tanto attesa fumata bianca

Inutile girarci intorno: la (non) cessione di Vedat Muriqi al Maiorca sta bloccando il mercato in entrata della Lazio.

La trattativa sta andando avanti da giorni, ma non è ancora stata trovata la quadra. La Lazio chiede l’obbligo del riscatto oppure il prestito oneroso con un diritto di riscatto più alto (sui 12-13 milioni) rispetto a quello ipotizzato in caso di obbligo di riscatto (8-9 milioni). Il club spagnolo vuole chiudere per l’attaccante kosovaro, ma sta ragionando e non ha ancora preso una decisione. E così Muriqi, che da un paio di giorni viene dato in partenza per le Baleari, anche oggi era a Formello ad allenarsi con i compagni. Segnale inequivocabile che l’accordo tra la Lazio e il club spagnolo non c’è ancora.

Se il trasferimento del kosovaro dovesse perfezionarsi, la Lazio proverebbe a riaprire la trattativa per Casale o quella per Miranchuk. Oppure dirotterebbe le sue attenzioni su un profilo che possa arrivare in prestito secco, soluzione in ogni caso non semplice da trovare