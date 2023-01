L’ex giocatore della Lazio, Vedat Muriqi, ha parlato della sua esperienza al Maiorca e anche nella squadra capitolina. Le sue parole

In una lunga intervista a Marca, l’ex giocatore biancoceleste, Muriqi ha parlato del suo futuro e anche dell’esperienza alla Lazio

PAROLE– «Non ho mai pensato di andare via, tantomeno a gennaio. Resterò qui al 100%. Tuttavia ci sono cose che non dipendono da me: se arriva una squadra che trova l’accordo con il Mallorca e decidono di vendermi non posso fare nulla. Ho tanti anni di contratto qui e non ho intenzione di andarmene. Sono felice, è felice la mia famiglia e credo che stia giocando bene. Ecco perché non ho mai pensato di andare via. Se Pablo Ortells (ds del Mallorca) verrà da me proverò a dirgli che non voglio andar via. Se dovessi decidere io vorrei rimanere qui. Mi piace la città, siamo a gennaio e c’è il sole. La mia famiglia vive bene, i miei figli si trovano molto bene a scuola. Molto spesso quando hai una famiglia e dei figli devi pensare prima a loro. Ma sto pensando anche a me stesso: sto facendo bene per la prima volta dopo il Fenerbache. Alla Lazio ho avuto una brutta esperienza, non voglio fallire di nuovo»