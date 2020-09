Muriqi chiama la Lazio: «Un salto di qualità per me, ma questa trattativa è logorante»

La Lazio vuole Muriqi. Muriqi vuole la Lazio. A dividere le parti ci sono ancora dei dettagli da definire con il Fenerbahçe

Una trattativa che sembra infinita ed estenuante. La Lazio sta lavorando ormai da settimane all’affare Muriqi e il giocatore non vede l’ora di vestire la maglia biancoceleste, c’è solo da trovare l’intesa totale col club turco. Il ragazzo ha confidato al giornalista Ertan Suzgun i suoi piani per il futuro: «Il Fenerbahçe in me ha un posto speciale. Voglio andarmene da qui con con eleganza, senza strappi. Non ho mai portato avanti trattative che non fossero in linea con gli interessi del club».

CESSIONE – «La Lazio gioca in Serie A e farà la Champions, è un passo importante nella mia carriera. Tuttavia le trattative stanno durando davvero tanto e questo ha iniziato a darmi fastidio, è logorante. Mi possono vendere a sei volte il prezzo d’acquisto, voglio che questa trattativa finisca il prima possibile».