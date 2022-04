Muriqi, il Maiorca non lo riscatterà: ipotesi ritorno in Turchia

Calciomercato Lazio: il Maiorca difficilmente riscatterà Muriqi, i biancocelesti dovranno trovare così una nuova destinazione

Nonostante i tre gol realizzati contro Cadice, Betis e Atletico Madrid, il Maiorca difficilmente riscatterà Vedat Muriqi dalla Lazio. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, infatti, gli spagnoli non hanno intenzioni di sborsare i 13 milioni per acquistare l’attaccante a titolo definitivo e tornerà così nella Capitale.

In estate, quindi, la Lazio dovrà trovare una nuova destinazione per il Pirata che potrebbe tornare in Turchia. Il Fenerbahce, infatti, squadra da cui i biancocelesti acquistarono il calciatore vorrebbe riportare a casa l’attaccante.