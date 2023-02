Muriqi ritrova il gol contro Reina: il Pirata non segnava da novembre. L’attaccante vince il duello tra ex Lazio

Un assist e soprattutto un gol per Muriqi che ritrova la rete contro il Villarreal dopo sette giornate di digiuno. Il Pirata, che non segnava in Liga da novembre, ha permesso al Maiorca di imporsi per 4-2 impallinando il suo ex compagno di squadra alla Lazio Pepe Reina.