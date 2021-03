Muriqi in gol con il Kosovo: i complimenti della Lazio FOTO

Vedat Muriqi è andato in gol nell’amichevole del suo Kosovo con la Lituania: la Lazio gli ha fatto i complimenti sui social

Iniziano le prime sfide delle Nazionali. Anche diversi biancocelesti sono stati impegnati questa sera con le loro selezioni. Tra di loro, spicca Vedat Muriqi, che con il suo Kosovo ha battuto per 4-0 la Lituania.

Il Pirata ha messo a segno la rete del 2-0 kosovaro, aiutando la sua squadra a conquistare la vittoria. Per questo, non sono manati i complimenti social della Lazio, che su Twitter ha ripostato il post della federazione calcistica del Kosovo in cui si annunciava il gol di Muriqi.