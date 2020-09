Il ct del Kosovo ha parlato di Vedat Muriqi, neo attaccante biancoceleste.

Il commissario tecnico della nazionale kosovara Bernard Challenges ha parlato ai microfoni di RadioKissKiss.

«Muriqi è un gran rinforzo per la Lazio. Ha le caratteristiche dell’attaccante centrale e assicura tanti gol e fornisce molti assist, sa far giocare la squadra in fase offensiva. Alla Lazio c’è concorrenza ma saprà ritagliarsi il suo spazio».