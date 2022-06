Muriqi, la cessione si complica: il motivo è il Decreto Crescita

La cessione di Muriqi sembra complicarsi e non poco per la Lazio. Tutto si lega al Decreto Crescita: i dettagli

La cessione di Muriqi sembra complicarsi e non poco per la Lazio. Tutto si lega al Decreto Crescita, come raccontato da La Repubblica.

Infatti, in caso di cessione all’estero in questa sessione di calciomercato, la società biancocelste perderebbe i benefici fiscali del Decreto, dovendo restituire all’Erario i

milioni risparmiati, che sarebbero da sottrarre alla cifra incassata. Il problema non si porrebbe in caso di cessione a gennaio. Insomma, un nodo non di poco conto.