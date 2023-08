Munoz (tecnico del Girona): «Castellanos? Per noi è una gioia rivederlo». Le parole dell’ex allenatore del giocatore biancoceleste

In vista della sfida tra Girona e Lazio nel Trofeu Costa Brava, Mundo Deportivo ha parlato con Miguel Ángel Sánchez Muñoz, allenatore degli spagnoli e anche ex allenatore di Castellanos, da poche settimane un nuovo giocatore capitolino. Di seguito le sue parole:

PAROLE– «Sì, Taty viene e per noi è una gioia rivederlo. Ha fatto una stagione spettacolare ed è un grande ragazzo. Sarà una partita difficile, perché anche la Lazio ha raggiunto la Champions League e sarà una bella partita per i nostri tifosi. Vogliamo fare una buona prestazione in casa e dare ai nostri tifosi qualcosa per cui esultare. Spero che sia una bella partita».