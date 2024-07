Munoz Lazio, il nuovo acquisto è PRONTO a cominciare: l’ARRIVO a Formello del giovane talento ex Barcellona

Il nuovo acquisto della Lazio Cristobal Munoz è arrivato a Formello e non vede l’ora di cominciare la sua nuova avventura con il club biancoceleste. A conferma di ciò, il calciatore ha condiviso sulla propria storia Instagram una foto dell’ingresso del centro sportivo di Formello.

Il classe 2005 non è partito per il ritiro di Auronzo di Cadore e, molto probabilmente, non raggiungerà il resto della squadra. Il suo futuro dovrebbe essere con la Primavera della Lazio.