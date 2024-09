UEFA, multa per la Roma: il MOTIVO e la decisione su Inter e Milan. Le ULTIME sul Fair Play Finanziario delle italiane

Attraverso un comunicato ufficiale, la UEFA ha annunciato i provvedimenti presi dopo il monitoraggio dei conti dei dieci club sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24. Non c’era la Lazio in tutto questo bensì le italiane Inter, Milan e Roma: ok i conti per le prime due, multati invece i giallorossi.

COMUNICATO – «La Prima Camera del CFCB si è riunita questa settimana e ha completato la valutazione dei club che hanno partecipato alla stagione 2023/24 o che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24. La Prima Camera del CFCB ha continuato il monitoraggio dei 10 club che erano sotto regime di accordo durante la stagione 2023/24. AC Milan (ITA), FC Internazionale Milano (ITA), AS Monaco FC (FRA), Olympique de Marseille (FRA), Paris Saint-Germain (FRA), Beşiktaş JK (TUR), Trabzonspor A.Ş (TUR) e Royal Antwerp FC (BEL) sono stati tutti ritenuti in regola con gli obiettivi finanziari intermedi fissati per l’anno finanziario 2023. AS Roma (ITA) ha leggermente superato l’obiettivo intermedio fissato per l’anno finanziario 2023 ed è stata sanzionata con una multa di €2 milioni.

Istanbul Başakşehir FK (TUR) ha violato leggermente l’obiettivo finale previsto per la stagione 2023/24 ed è stata imposta la seguente sanzione disciplinare dalla Prima Camera del CFCB: un’esclusione dalla prossima competizione UEFA per club alla quale il club si qualificherebbe altrimenti nelle prossime tre (3) stagioni successive, a meno che il club non rispetti la regola del guadagno calcistico nella stagione 2024/25; un limite di 23 giocatori che il club può registrare nella Lista A per la stagione 2024/25; una restrizione sulla possibilità di registrare nuovi giocatori nella Lista A per la stagione 2024/25; una multa di €100.000».