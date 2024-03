Muller snobba la Lazio: «Compito fattibile, marceremo come vigili del fuoco»

Thomas Muller snobba la Lazio e la vittoria all’andata dei biancocelesti: dure dichiarazioni dell’attaccante tedesco

Thomas Muller non ha alcuna paura della Lazio e, come suo solito, non le manda a dire. L’attaccante del Bayern Monaco, tra i protagonisti in campo questa sera, ha così parlato in vista del match di ritorno degli ottavi di Champions.

LE PAROLE – «Da due settimane e mezzo ho in mente questa partita. Partiamo in svantaggio, ma abbiamo un compito fattibile. Sono convinto che marceremo come vigili del fuoco».