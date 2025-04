Muller Lazio, una squadra italiana apre un sondaggio per il giocatore tedesco. Vicino all’approdo in Italia? Le ultime

Condividi via email

Muller Lazio, una squadra italiana apre un sondaggio per il giocatore tedesco. Vicino all’approdo in Italia? Gli ultimi aggiornamenti

Secondo quanto riporta Bild, la Fiorentina sarebbe tra i primi club che si sarebbe mossa con un sondaggio per Thomas Muller.

Il club viola ha infatti chiesto informazioni all’agente del giocatore. Nessuna trattativa in corsa, dunque, ma un primo sondaggio per chiedere disponibilità, parametri e non solo. Il giocatore nelle settimane scorse era stato anche accostato al calciomercato Lazio.