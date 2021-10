Mudingay: «Ora la Lazio ha fiducia, può iniziare un nuovo campionato»

Gaby Mudingay – ex di Bologna e Lazio – ha commentato il match di domani tra le due squadre: ecco le sue parole

Mancano ormai 24 ore al match tra Bologna e Lazio e Gaby Mudingay – in qualità di doppio ex – è intervenuto ai microfoni di TMW per presentare la sfida: «Vedremo una Lazio molto più convinta e in fiducia. Ma il Bologna ha assolutamente bisogno di fare punti, sarà una bella partita intensa».

DERBY – «Sì l’ho visto. Quando sei alla Lazio, vuoi sempre giocare la partita contro la Roma, come in generale tutti i derby. È un appuntamento che ti dà qualcosa in più: io ho solo bei ricordi al di là delle vittorie e delle sconfitte. Mourinho? Vuole far parlare di sé e credo lo faccia anche per distogliere l’attenzione dalla squadra dopo la sconfitta. È strategia».

LAZIO – «Credo che da domenica scorsa in poi, passando per la vittoria in Europa League, possa iniziare un nuovo campionato per la squadra di Sarri».

MIHAJLOVIC – «Spero che un’eventuale sconfitta non sia decisiva. Sono dell’idea che bisogna dare il giusto tempo agli allenatori: in Italia dobbiamo avere più pazienza, senza pensare subito a cambiare».