Moviola Verona Lazio, bocciato Piccinini: manca un rosso a Veloso

Moviola Verona Lazio, Piccinini è bocciato dai quotidiani: manca un rosso a Veloso ad inizio primo tempo che poteva indirizzare la sfida

Male, malissimo la Lazio a Verona ma non tanto meglio ha fatto il direttore di gara Piccinini. Impietosi i giudizi dei quotidiani oggi in edicola che stroncano l’operato dell’arbitro, reo, all’interno di una gara che spesse volte gli è sfuggita di mano, di non aver sanzionato col rosso dopo nove minuti del primo tempo una trattenuta di Miguel Veloso su Milinkovic lanciato a rete.

Un episodio cruciale se si pensa che la sera prima c’era stato il precedente di Soumaoro in Bologna-Milan, quando il difensore è stato espulso per aver sgambettato Krunic lanciato a rete. Episodi simili che andavano sanzionati allo stesso modo per garantire l’uniformità tecnica. Una prova insufficiente dunque, una gara da 5 in pagella.