Moviola Udinese Lazio, il contatto tra Musso e Immobile è da rigore

La moviola di Udinese-Lazio secondo Il Corriere dello Sport. Ai biancocelesti manca un rigore per fallo di Musso su Immobile

Nel dare i voti ai protagonisti di Udinese-Lazio, Il Corriere dello Sport dà la sufficienza all’arbitro Maresca, nonostante un episodio dubbio in area di rigore friulana.

Il contatto avviene nel primo tempo: tiro di Luis Alberto, Musso respinge sui piedi di Immobile che si avventa sul pallone ma calcia male. Musso in uscita disperata colpisce l’attaccante biancoceleste con la testa più che con la spalla, mentre la sfera è ancora in gioco. Nasca al VAR non interviene.