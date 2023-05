Moviola Udinese-Lazio, CorSport: «Pessimo Pairetto, Masina tira indietro la gamba». L’analisi dell’arbitraggio

Il Corriere dello Sport assegna un 5 in pagella a Pairetto per l’arbitraggio di Udinese-Lazio.

LA MOVIOLA – Solito, pessimo Pairetto, al di là dell’episodio specifico: ha fischiato due falli con giocatori che sono scivolati da soli, ha rischiato di complicare una partita che era facile facile, quasi da esordiente. Chiude la sua dodicesima partita stagione ben al di sotto della sufficienza. L’internazionale – anche su questo ci sarebbe da discutere – di Nichelino fischia il rigore perché vede un contatto falloso tra Masina che tira indietro la gamba e Immobile, bravo in situazioni come queste. Il contatto leggero arriva quando il giocatore biancoceleste è già sbilanciato in avanti, quello successivo è per un movimento ad allargare – probabilmente dovuto alla caduta – dell’attaccante di Sarri. Guida al Var ha le mani legate dal protocollo, speriamo non le abbia Rocchi nel giudicarlo.