Moviola Lazio Torino: l’episodio chiave del match

L’episodio chiave del match valido per la 31ª giornata di Serie A 2022/23: moviola Lazio Torino

L’episodio chiave della moviola del match tra Lazio e Torino, valido per la 31ª giornata della Serie A 2022/23. Dirige la sfida l’arbitro Ghersini.



L’EPISODIO CHIAVE DEL MATCH

1′ Vanja Milinkovic-Savic per poco non regala il gol alla Lazio – Cross dalla destra per Zaccagni, che di testa schiaccia a terra un pallone apparentemente non troppo pericoloso. Vanja Milinkovic-Savic sbaglia però l’intervento e il pallone gli sfugge: il portiere lo recupera proprio sulla linea! Non vibra il polso del direttore di gara

12′ Hysaj giù in area – Il terzino della Lazio cade a terra dopo un contatto con Singo ma l’arbitro è vicinissimo e fa cenno che si può proseguire: proteste biancocelesti. Sembrava esserci però la trattenuta

28′ – Pestone di Djidji su Zaccagni – Lascia correre Ghersini: proteste dell’Olimpico, di Sarri e di tutto l’Olimpico. Incomprensibile scelta del direttore di gara