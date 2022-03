Moviola Lazio Venezia, il VAR salva Manganiello. E su Zaccagni...

La moviola dei quotidiani relativa a Lazio Venezia critica la direzione di Manganiello: precipitoso su Zaccagni e salvato dal VAR

Nella vittoria di ieri sera della Lazio contro il Venezia, 1-0 targato Immobile, è spiccata la prova non esaltante dell’arbitro Manganiello. I quotidiani oggi in edicola infatti ne sottolineano la precarietà della direzione di gara, in particolare sui due episodi chiave, l’ammonizione di Zaccagni e il rigore su Luiz Felipe.

Nella prima occasione, secondo il Corriere dello Sport, l’arbitro è stato abbastanza precipitoso come rivelato dallo stesso Sarri a fine partita. Il contatto tra Zaccagni e Caldara non è da rigore ma c’è quindi il giallo per simulazione (che farà saltare il derby all’esterno) appare esagerato.

Nell’episodio del rigore poi trasformato da Immobile invece Manganiello non si avvede della scarpata rifilata a Luiz Felipe e solo il VAR Maresca (ottima la sua prova) lo salva dall’impaccio.