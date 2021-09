Moviola Galatasaray Lazio, Jug da incubo: Muslera da rosso su Lazzari

Moviola Galatasaray Lazio: il contatto tra Muslera e Lazzari dopo pochi minuti lascia più di un dubbio sul colore del cartellino

Un errore ha deciso la partita, un’altro potrebbe averla condizionata. Galatasaray Lazio è stata decisa da una papera di Strakosha, ma a pesare sulla partita c’è più di una decisione arbitrale che lascia più di qualche dubbio.

Su tutte il contatto tra Muslera e Lazzari dopo 8′ di gioco. Il Corriere dello Sport assegna 5,5 all’arbitro Jug. Nell’episodio in questione assegna un calcio di punizione alla Lazio e ammonisce il portiere del Galatasary. A supportare la decisione ci sarebbe la posizione defilata del terzino biancoceleste, ma un espulsione non sarebbe stata un’eresia considerato che superato l’avvarsario avrebbe potuto calciare verso la porta sguarnita. No è da rigore invece il contatto tra Immobile e Marcao.