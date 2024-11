Moviola Como Lazio, le pagelle di Pairetto: dubbi sui doppi gialli? I voti dei quotidiani

Moviola Como Lazio, le pagelle dei maggiori quotidiani sportivi sul match di ieri sera

Ieri sera è andata in scena la sfida tra Como e Lazio che ha visto trionfare i biancocelesti per 5-1. Direttore di gara della serata è stato Pairetto. Di seguito i voti dei maggiori quotidiani sportivi al fischietto del match.

CORRIERE DELLO SPORT ED. ROMANA– Voto 4.5. Pairetto vince la sfida di Como dove non brilla. si perde un rigore, commina due doppi gialli leggerissimi, fischia 32 falli, con un metro tutto personale. Due rossi non proprio accesi per Pairetto, sia il fallo di Braunöder (su

Pedro), sia quello di Nuno Tavares (su Strefezza) sembravano leggeri, forse potevano essere

gestiti diversamente, il mantra di Rocchi che vuole punite solo le cose serie dovrebbe valere

anche per i secondi gialli.

GAZZETTA DELLO SPORT- Voto 6.5, PAIRETTO (Arbitro) Segue la dritta del Var sul rigore, dirige con fermezza e ben posizionato una gara che diventa molto spigolosa. 6 IMPERIALE 6 C.ROSSI (Assistenti).