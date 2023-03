Moviola Bologna Lazio per il CorSport: fiscale il giallo a Vecino. La decisione dell’arbitro Maresca lascia interdetti

Il Corriere dello Sport reputa sufficiente la prova dell’arbitro Maresca in Bologna-Lazio.

Desta però qualche perplessità il giallo a Vecino: ‘Salterà il derby della settimana prossima per l’ammonizione presa da di dato (spinta su Ferguson): un po’ fiscale, in realtà, il provvedimento di Maresca che in quel momento del primo tempo decide di tenere uniformità coi cartellini‘.