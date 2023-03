Mourinho verso l’annullamento della squalifica: ci sarà nel derby. La squalifica per i fatti di Cremona potrebbe essere ridotta o annullata

Secondo quanto riporta Il Corriere dello Sport Mourinho sarà quasi con certezza in panchina per il derby con la Lazio in programma il 19 marzo alle 18.00. Quello che trapela riguardo la squalifica del tecnico giallorosso per i fatti di Cremona e che potrebbe essere ridotta se non del tutto annullata.

Bisognerà attendere la decisione della Corte Sportiva d’Appello nella giornata di venerdì. Il quarto uomo Serra è stato ascoltato sia dalla Corte Sportiva d’Appello che dalla Procura Federale che potrebbe decidere per il deferimento e una successiva squalifica. La versione fornita da Serra non convince del tutto e il referto arbitrale dopo Cremonese – Roma lascia delle lacune.