Mourinho tuona: «Non possiamo fare cambi, siamo pochi»

Mourinho, il tecnico portoghese al termine della partita contro il Feyenoord attacca la società soffermandosi sui cambi

Intervistato da Sky Sport ha parlato Jose Mourinho, il quale rilascia alcune dichiarazioni al termine della partita contro il Feyenoord

PAROLE – Non abbiamo Haaland (ride, ndr). Siamo quelli che siamo, facciamo sempre il massimo. I ragazzi hanno fatto una partita di sforzo e di sacrificio. Abbiamo avuto l’opportunità di avere un risultato diverso, ma questa è la realtà. Abbiamo perso la prima sfida 1-0.

Abbiamo delle difficoltà, domenica sarà una partita dura e giovedì uguale. Non abbiamo possibilità di fare tante rotazioni. Probabilmente perdiamo Abraham e Dybala per queste due partite. Siamo quelli che siamo, ma avremo l’Olimpico in più che che c’è sempre e su questo non sbaglia mai