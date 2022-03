Mourinho squalificato, Roma irritata ma non presenterà ricorso

Roma, rinuncia al ricorso per la squalifica di Mourinho. Il club giallorosso non vuole alimentare polemiche, ma è irritato

La Roma ha deciso di rinunciare al ricorso per la squalifica di due giornate del proprio allenatore Josè Mourinho. La motivazione, scrive Gazzetta.it, è che riconoscendo il confronto acceso nel post partita di Roma-Verona, la società preferisce fare un passo indietro verso le istituzioni del calcio, nello specifico Figc e Aia.

Allo stesso tempo la Roma ritiene che la maggior parte delle frasi attribuite a Mou, Pinto e ai due componenti dello staff squalificati (il preparatore dei portieri Nuno Santos e quello atletico Rapetti) siano profondamente inesatte, in alcuni casi proprio non vere, e questo a Trigoria non è piaciuto. Motivo di irritazione anche il fatto che sulla stampa sia uscito il referto arbitrale ancora prima che arrivasse via pec a Trigoria.