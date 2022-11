Mourinho: «Se avessi giocato come la Lazio mi avrebbero criticato»

Mourinho in conferenza stampa torna a parlare del derby perso contro la Lazio punzecchiando i biancocelesti sul gioco espresso

L’amarezza per il derby perso è ancora negli occhi di Mourinho e dei suoi giocatori, vista l’importanza della partita per la supremazia e per la classifica. Il tecnico portoghese in conferenza stampa è tornato a parlare del derby, soffermandosi sul gioco della Lazio.

GIOCO – : «Della Lazio neanche parliamo perché è stato un esempio fantastico. Hanno giocato in un modo che se avessi giocato io così mi avrebbero ucciso, ma l’importante è vincere»