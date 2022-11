Mourinho: «Roma tradita da un giocatore con un atteggiamento non professionale»

José Mourinho ha commentato a DAZN il pareggio contro il Sassuolo. Le sue dichiarazioni

José Mourinho ha commentato ai microfoni di DAZN il pareggio ottenuto dalla sua Roma contro il Sassuolo.

PAROLE – «Abbiamo fatto una buona partita, con le nostre limitazioni ma una buona partita. Con un atteggiamento positivo, serio, dopo che c’era stata un’atmosfera pesante, due giorni difficili con gente triste. Però una squadra che ha voluto vincere, con le sue limitazioni, ha giocato bene e controllato bene un avversario difficilissimo tra attacco allo spazio e contropiedi. E mi dispiace, perché lo sforzo della squadra è stato tradito da un atteggiamento di un giocatore… non so se posso dire la parola… Diciamo non professionale. Ha tradito tutti gli altri. Non ho parlato così di Ibanez contro la Lazio, perché l’atteggiamento era top. L’errore fa parte del gioco, l’atteggiamento non professionale e non corretto con i compagni mi dispiace. È un punto fuori casa, un risultato che non si può dire negativo. Sono contento dell’atteggiamento generale della squadra. Abbiamo fatto una buona partita, con i nostri limiti. Dopo due giorni difficili con gente triste, la squadra ha voluto vincere. Ha giocato bene e controllato un avversario difficilissimo. Il risultato non è drammatico, ma non è quello che volevamo. Manca una partita con una grande squadra come il Torino, vediamo se riusciamo a finire con i tre punti».