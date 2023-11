Mourinho replica a Sarri: «Io offeso dalle sue parole? E’ la gente di Praga che deve offendersi non io»

Mourinho, il tecnico portoghese replica alla vigilia di Europa League alle parole di Sarri in vista del derby

Alla vigilia della partita con lo Slavia Praga, Mourinho ha replicato in conferenza stampa alle parole di Sarri di ieri dopo Lazio-Feyenoord

PAROLE – Penso che se qualcuno si deve sentire offeso dalle sue dichiarazioni è la gente di Praga non io. Da come ha parlato ha detto che lo Slavia è una squadra senza qualità, io ho sempre detto che invece è una squadra che ha dei valori. Quello che fa la differenza tra un allenatore che ha vino 26 titoli e uno che ne ha vinti pochi è esattamente questa mentalità in cui ogni partita è una gara seria da giocare e non ci sono amichevoli. Della dichiarazione di Sarri mi piacerebbe sentire sentire il pensiero della Lega di Serie A, perché ha fatto una critica diretta aspetto