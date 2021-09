Mourinho: «Pazzini mi ha aiutato a vincere il Triplete, importante per me»

Jose Mourinho ha parlato prima dell’inizio della gara contro il Verona: il tecnico della Roma ha “ringraziato” così Pazzini

Jose Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN parlando anche di Pazzini.

PAZZINI – «Pazzini non ha mai giocato con me ma mi ha aiutato a vincere il triplete con quella doppietta contro la Roma con cui li abbiamo superati. Non ha mai giocato per me, ma è stato importante per la mia carriera».

IL MODULO – «Sono onesto con me stesso, in qualche momento non abbiamo controllato la partita come vogliamo, potevamo farlo per 90 minuti. Come giochiamo? Non te lo dico, ho tanti dubbi io in relazione a come giocherà il Verona».