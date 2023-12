Mourinho-Mercenaro, indagine chiusa: cosa succede ora? I dettagli sulla vicenda che ha colpito lo Special One

Si è conclusa l’indagine avviata dalla procura federale dopo le parole di Josè Mourinho sull’arbitro Mercenaro, alla vigilia della sfida tra Sassuolo e Roma.

Come riportato da ANSA, concluse le indagini, il tecnico giallorosso ed il club avranno 5 giorni per preparare le memorie difensive o far interrogare Mourinho dal procuratore federale Chinè, prima di un possibile deferimento.