Mourinho: «Lozano si tuffa sempre. Irrati? Bravo arbitro ma stasera ha fatto male»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli di Spalletti. Le sue dichiarazioni

José Mourinho ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la sconfitta contro il Napoli prendendosela – tanto per cambiare – con l’arbitraggio.

ARBITRO – «Non voglio parlarne. Irrati è un buon arbitro, un uomo serio. Ci sono state cose della partite che non mi sono piaciute ma non voglio essere critico. Ritornando su Irrati, non ha fatto una grande partita».

LOZANO – «Abbiamo abbassato la prestazione per stanchezza nel secondo tempo. Ibanez è scivolato molto meno su quel ragazzo che si tuffa sempre, come si chiama… non ricordo… ah Lozano. Loro hanno avuto più occasioni successivamente. Abbiamo fatto una buona partita nelle nostre potenzialità, con Vina che ha dovuto giocare a destra e con tanti giovani in panchina. Però sono contento della prestazione, anche se non sono ovviamente contento della sconfitta».