Mourinho: «Lazio? Sarri stasera si è fumato una sigaretta, io invece...»

Jose Mourinho, allenatore della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la partita contro il Vitesse. Le sue dichiarazioni in vista del dery.

VITESSE – «Non conoscevo il loro allenatore, alla fine mi sono complimentato con lui perché è bravissimo. Hanno giocato molto bene e ci hanno messo in difficoltà. Siamo stati in quella linea di poter concedere un gol ma ci abbiamo provato, penso che alla fine mi dispiace per loro, non abbiamo meritato al 100% però nelle due partite posso dire che la storia è finita. Adesso pensiamo al derby, ho detto che Sarri ha fumato la sua sigaretta oggi, io invece andrò a casa a preparare la partita».