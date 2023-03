Mourinho: «Lazio eliminata dalla Conference? Che peccato...»

Mourinho, il tecnico portoghese ha parlato al termine della partita di Europa League entrando già in clima derby

Al termine della partita contro la Real Sociedad, Mourinho è entrato già in clima derby contro la Lazio di domenica, parlando della sfida di Europa League

PAROLE – La Lazio non avrà una terza competzione europea adesso, no? No, purtroppo no, Una squadra eliminata da una competizione deve andare a casa. Se la coppa la vince una squadra che viene dalla Champions sarà senza significato. L’Europa League è fatta per noi che abbiamo iniziato dal primo giorno