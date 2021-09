Mourinho: «Lazio squadra piccola. Abbiamo dominato ma perso»

Continuano gli attacchi di Josè Mourinho alla Lazio. Le sue parole nel post partita di Zorya-Roma di Europa League

Non va giù a Josè Mourinho la sconfitta nel derby contro la Lazio. Il portoghese continua a stuzzicare i biancocelesti con dichiarazioni al veleno.

L’ultima in ordine di tempo quella nel post partita di Zorya-Roma: «Mi è piaciuto il risultato. Alla fine è quello che conta. Quattro giorni fa abbiamo dominato una squadra, giocato contro una squadra che sembrava una piccola e abbiamo perso. Conta il risultato. Oggi abbiamo vinto. Abbiamo sei punti, ne mancano cinque-sei per qualificarsi. Un passo avanti senza infortuni, abbiamo fatto riposare chi è rimasto in panchina o è rimasto a Roma»