Mourinho, nuova squadra, vecchie sceneggiate - VIDEO

Anche in Turchia Mourinho ci ha messo poco a rendersi protagonista con le sue sceneggiate contro gli arbitri: ieri ammonito in 15′

Il lupo perde il pelo ma non il vizio e anche Jose Mourinho non fa differenza. Il tecnico ex Roma, avversario di tanti Derby che in casa Lazio ci si ricorda con piacere – 4 vittorie, un pareggio e una sola sconfitta per i biancocelesti contro Mou -anche al Fenerbahce si fa riconoscere per le plateali proteste con gli arbitri.

Nella partita giocata e vinta per 1-0 ieri contro l’Adana Demirspor con il gol di Dzeko, lo Special One ci ha messo appena un quarto d’ora per farsi ammonire per proteste. Insomma: voleva essere una notizia, ma non è niente di nuovo!