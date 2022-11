Mourinho: «Roma stanca mentre la Lazio ha riposato in Europa League»

José Mourinho ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la vittoria della Roma contro il Ludogorets

DERBY – «Continuare in Europa League è un orgoglio, andare in Conference e diventare una delle più forti e candidate alla vittoria non era l’obiettivo. Sappiamo che arrivano gli squali e che sarà difficile, magari non abbiamo le condizioni per fare la festa che abbiamo fatto l’anno scorso, però dopo la sconfitta con il Napoli abbiamo vinto tre partite di fila. Questa partita era decisiva. Siamo stanchi, Pellegrini e Smalling hanno giocato anche oggi 90 minuti. Nella mia testa la partita più importante è sempre la prossima. Non sono stato un calciatore ad alto livello, ma penso che una delle cose più importanti per recuperare le forze è la gioia di aver vinto. Domenica c’è una grande partita, che ci piace sicuramente giocare».

A Dazn il tecnico giallorosso ha continuato: «Non ci sono miracoli per la stanchezza fisica. Però il lato emotivo è importante e penso che il modo migliore per recuperare sia vincere, stare positivi ed essere felici. Giochiamo domenica contro la Lazio, che oggi ha fatto di nuovo riposare praticamente tutti i suoi giocatori. Sono due modi diversi di pensare: loro hanno pensato in un modo, noi in un altro. Domenica andiamo».